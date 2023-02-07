В Смоленской области в 2023 году отремонтируют 15 мостов. Фото: «Объясняем.рф, Смоленская область».

По информации «Смоленскавтодора», в 2023 году в регионе отремонтируют 15 мостов. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году стартует капитальный ремонт путепровода через железную дорогу Москва – Минск на подъезде к Гагарину. Завершатся работы в 2024 году.

На дороге Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в Смоленском, Демидовском и Велижском районах будут отремонтированы четыре моста через реки Борожанка, Сукремка и Каспля.

Также в этом году завершат ремонт искусственных сооружений через реку Днепр в Дорогобужском районе, реку Ворю в Темкино, реку Вихру в Монастырщинском районе.

Как отмечают на портале «Объясняем.рф», подрядчики выполнят ремонт существующих конструкций устоев, промежуточных опор, пролетных строений, мостового полотна. Также будут обустроены подходы, водоотведение, локальные очистные сооружения.

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