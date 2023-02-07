Смоляне устроили дрифт на гидроцикле по растаявшему Днепру. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Дрифт на гидроциклах устроили местные жители на растаявшем Днепре. Происходящее засняли очевидцы.

Молодые люди в гидрокостюмах и спасательных жилетах вышли на тонкий лёд, чтобы покататься на водном транспорте.

Мнение комментаторов по данному поводу разделилось. Большую часть интернет-пользователей возмутило опасное развлечение парней. По словам смолян, неразумный поступок с большой вероятностью мог закончиться трагедией.

Читай также:

Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 7 февраля. Столбики термометров опустятся до -14.