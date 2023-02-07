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НовостиОбщество7 февраля 2023 7:15

Смоляне устроили дрифт на гидроцикле по растаявшему Днепру

Опасные манёвры засняли очевидцы происходящего
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоляне устроили дрифт на гидроцикле по растаявшему Днепру. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Смоляне устроили дрифт на гидроцикле по растаявшему Днепру. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Дрифт на гидроциклах устроили местные жители на растаявшем Днепре. Происходящее засняли очевидцы.

Молодые люди в гидрокостюмах и спасательных жилетах вышли на тонкий лёд, чтобы покататься на водном транспорте.

Мнение комментаторов по данному поводу разделилось. Большую часть интернет-пользователей возмутило опасное развлечение парней. По словам смолян, неразумный поступок с большой вероятностью мог закончиться трагедией.

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