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НовостиПолитика7 февраля 2023 7:31

Студенты и преподаватели смоленского медколледжа отправили новое оборудование в зону СВО

На собранные средства для зенитчиков приобрели радиостанции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Студенты и преподаватели смоленского медколледжа отправили новое оборудование в зону СВО. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Студенты и преподаватели смоленского медколледжа отправили новое оборудование в зону СВО. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Преподаватели и студенты собрали средства, за счет которых были приобретены радиостанции для зенитчиков, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации.

Как сообщили в региональном депздраве, оборудование будет передано в зенитно-ракетный дивизион, находящийся в районе Херсона. Среди военнослужащих этого дивизиона большое количество выпускников Смоленской военной академии.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к созданию опытных образцов нового российского самолета. Работы проходят на авиационном заводе.