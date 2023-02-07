Студенты и преподаватели смоленского медколледжа отправили новое оборудование в зону СВО. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Преподаватели и студенты собрали средства, за счет которых были приобретены радиостанции для зенитчиков, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации.

Как сообщили в региональном депздраве, оборудование будет передано в зенитно-ракетный дивизион, находящийся в районе Херсона. Среди военнослужащих этого дивизиона большое количество выпускников Смоленской военной академии.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к созданию опытных образцов нового российского самолета. Работы проходят на авиационном заводе.