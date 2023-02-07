Жительница Смоленска отметила 100-летний юбилей. Фото: администрация города Смоленска.

Жительница Смоленска, инвалид Великой Отечественной войны Александра Ивановна Мелькина отметила 100-летний юбилей.

Как рассказали в администрации города, женщину поздравили президент России Владимир Путин, глава Смоленска Андрей Борисов, а также главы Департамента по социальному развитию и управления администрации города по Ленинскому району.

– Желаем юбиляру крепкого здоровья на долгие годы и благополучия! – добавили в мэрии.

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