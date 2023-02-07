В Рославльском районе пятилетняя девочка погибла в страшном пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 6 февраля в деревне Малые Кириллы Рославльского района произошел пожар, в котором котором погибла пятилетняя девочка. Очаг возгорания находился в двухэтажном частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, на место происшествия выезжали четыре автоцистерны и 12 спасателей.

Дом сгорел полностью. При разборке и проливке конструкций пожарные нашли тело 5-летней девочки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

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