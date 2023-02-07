В Смоленске бездомный до смерти избил 77-летнюю женщину. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Ранее судимый 59-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства, до смерти избил пенсионерку во время застолья. Тело женщины в доме на улице Ракитная нашёл сын погибшей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 77-летняя смолянка два дня не появлялась дома. Сын пошёл её искать к знакомым и обнаружил тело матери.

Хозяин дома рассказал, что ранее женщина была у него в гостях, они выпивали в компании ещё одного знакомого – мужчины без постоянного места жительства.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Он пояснил, что между ним и пожилой женщиной произошёл конфликт на бытовой почве, и он избил её руками и ногами, после чего ушёл.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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