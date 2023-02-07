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НовостиОбщество7 февраля 2023 14:15

В смоленском микрорайоне Миловидово планируют построить детский сад на 250 мест

О новом соцобъеке рассказал губернатор на своей странице в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В смоленском микрорайоне планируют построить детский сад на 250 мест.

В смоленском микрорайоне планируют построить детский сад на 250 мест.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В микрорайоне Миловидово планируют построить новый детский сад на 250 мест. Как рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, его будут возводить за счет инфраструктурного бюджетного кредита, одобренного Правительством РФ.

В конце этого года будут проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на строительство со сроком завершения работ в 2025-м году.

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