8 февраля в Смоленской области осадков не ожидается. Фото: Алёна Лавушкина.

В среду, 8 февраля, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, осадков в регионе не ожидается.

На дорогах местами сохранится гололедица, утром в отдельных районах землю укроет слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…-7°C.

В Смоленске: -3°C…-5°C.

Атмосферное давление 754 мм рт. столба, будет слабо расти.

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