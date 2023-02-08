Уголовное дело экс-директора смоленского «Жилищника» передано в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший генеральный директор ОАО «Жилищник» и смоленский предприниматель предстанут перед судом. Экс-руководитель обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и во взяточничестве, второй мужчина – в мошенничестве.

По версии следствия, в период с ноября 2019 года по октябрь 2021 года бывший директор совместно с индивидуальным предпринимателем похитили более 10 миллионов рублей. Они подписывали к оплате документы о проведении предпринимателем ремонтных работ, которые на самом деле выполнены не были.

Кроме того, бывший глава управляющей компании вымогал взятку у юридического лица, а также заключил с предпринимателям заранее фиктивные договоры, причинив ущерб на сумму свыше 18 миллионов рублей. Ещё одна взятка – в виде освобождения от оплаты лизинговых платежей на сумму свыше 3,4 миллиона.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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