Под Смоленском построят вторую атомную станцию. Фото: пресс-центр АО «Концерн Росэнергоатом».

В Смоленской области планируется построить Смоленскую АЭС-2. Ожидается, что строительство начнётся в 2025 году и может стать крупнейшим в регионе с советских времен.

По словам заместителя директора Смоленской АЭС Сергея Громова, новая атомная станция будет расположена в 6 километрах от трех действующих энергоблоков. Информацию передает «Страна Росатом»:

– Площадку выбирали из трех альтернативных. Анализировали природные, социальные, экономические, технические характеристики местности, например, достаточно ли водных ресурсов, какова сейсмическая устойчивость и близость инфраструктуры. Предпочтительнее оказалась территория в районе обезлюдевшей деревни Пятидворки в Рославльском районе.

Перед началом строительства нужно получить положительное заключение на проект от Главного управления государственной экспертизы России и лицензию на сооружение в Ростехнадзоре. На подготовку проектной документации отведено 3 года.

Фото: пресс-центр АО «Концерн Росэнергоатом».

Предполагается, что на пике работ в 2030 году строителей будет свыше 9 тысяч человек. В связи с этим в Десногорске планируют построить несколько многоквартирных домов, а рядом с площадкой новой атомной станции – быстровозводимый городок с инфраструктурой. Пуск первого энергоблока новой станции рассчитан на 2032 год, второго – на 2034 год.

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