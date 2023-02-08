Турнир по настольному теннису прошел в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Красном Бору, на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена», прошёл межрегиональный турнир по настольному теннису.

Возраст участников достигал 80 лет. Это 140 спортсменов из 20 регионов России и Белоруссии, среди которых – победители и призёры соревнований всероссийского и мирового уровней.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, пробный турнир ветеранов вполне может стать в Смоленске традиционным.

Ранее «КП» писала, что более 300 смолян приняли участие в чемпионате по спортивному ориентированию. Соревнования также прошли на территории СОК «Смена».