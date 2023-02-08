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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:54

Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 11,1% в январе 2023 года

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба РЖД.

Фото: пресс-служба РЖД.

В январе 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 176,7 тыс. тонн, что на 11,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Отправка осуществлялась со станций Азотная и Новосмоленская в адрес предприятий агропромышленного комплекса внутри страны.

По сравнению с первым месяцем 2022 года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:

- строительные грузы – 18,9 тыс. тонн (+5,6%);

- лесные грузы – 12,8 тыс. тонн (+35,1%);

- промышленное сырье и формовочные материалы – 5 тыс. тонн (+22,5%);

- метизы – 1,6 тыс. тонн (рост в 3,7 раза).