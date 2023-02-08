В Смоленске мужчина напал с ножом на посетителя закусочной. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

25 января в полицию поступило сообщение о нападении на одного из посетителей закусочной на улице Крупской в Смоленске. На место происшествия выехали оперативники.

Выяснилось, что между смолянами произошёл конфликт. Мужчина напал на пострадавшего с ножом и нанёс ему два удара в грудь, после чего скрылся.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый 45-летний житель областного центра. По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении него возбудили уголовное дело, сейчас мужчина находится под стражей.

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