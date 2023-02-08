Спикер городского парламента поздравил представителей научного сообщества Смоленска с Днём российской науки

Смолян поздравили с Днем российской науки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Смоленск – город с большим научным потенциалом в самых разных областях знаний. Это результат многолетней работы сотрудников наших вузов и учреждений среднего образования, всех, кому не чужда тяга к новым открытиям, свершениям и изобретениям. Отрадно, что нашу молодёжь отличает энтузиазм, постоянный поиск и креативность, - отметил Анатолий Овсянкин. - Убеждён, славные традиции научных школ Смоленска сохранятся в веках и принесут нашей стране немало открытий и достижений.

Председатель Смоленского городского Совета пожелал представителям научного сообщества творческой энергии, успешных исследований и изобретений, благополучия и крепкого здоровья!