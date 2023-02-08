Губернатор Смоленской области поручил оказать помощь семье погибшей в пожаре девочки. Фото: «Автопортал Рославля» в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский поручил оказать максимальную помощь семье погибшей в пожаре 4-летней девочки.

Напомним, возгорание произошло в частном доме в деревне Кириллы Рославльского района. По предварительной информации, причиной стал взрыв газового котла.

– Убеждён, что нельзя оставлять родителей один на один с таким горем. Поручил и.о. начальника департамента Смоленской области по социальному развитию Олегу Лонщакову, главе Рославльского района Валерию Ильину, где произошло несчастье, и главе Шумячского района Александру Васильеву, где прописана мать ребёнка и будут проходить похороны, в оперативном порядке организовать работу по предоставлению помощи пострадавшим. Необходимо оказать материальную, социальную и другую всестороннюю поддержку семье погибшей девочки, а также содействие профильным ведомствам в выяснении обстоятельств случившегося. При необходимости членам семьи будет также оказана помощь психолога, – отметил губернатор Алексей Островский.

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