Энергетики рассказали о техническом обслуживании сетей наружного освещения

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в 2022 году вели работы по 154 договорам на техническое обслуживание сетей наружного освещения муниципальных образований Смоленской области в рамках дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения». На обслуживании в филиале в ушедшем году находились 58934 светильника во всех районах области, из них 2104 светильника линий электроосвещения на смоленском участке действующей сети автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Москва-Бобруйск».

Большой объем работ в ушедшем году был выполнен в г. Смоленске (заменено и смонтировано 242 светодиодных светильника с заменой ламп, 32 одностоечных железобетонных опоры), в Рославльском районе (заменено и смонтировано 479 светильников, 372 лампы, 29 опор под уличное освещение, 4,23 км провода уличного освещения) и Вяземском районе (заменено и смонтировано 221 светодиодный светильник, в рамках реализации федерального проекта «Комфортная среда» выполнена организация, устройство уличного освещения на 12 улицах населенных пунктов, приняты на обслуживание светильники на 6 улицах). Затраты на оплату электроэнергии, потребляемой уличным освещением, ежегодно сокращаются за счет применения современных энергосберегающих ламп.

«В 2023 году мы продолжаем взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере наружного освещения населенных пунктов, чтобы на улицах было светлее, а значит комфортнее и безопаснее», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.