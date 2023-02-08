В Смоленской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил порог на 2,2%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Смоленской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил пороговый уровень на 2,2%. Об этом сообщает департамент здравоохранения с ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных наблюдений за прошедшую неделю выявлен 1 случай «гриппа В». Определялись и другие вирусы: парагрипп, аденовирус, сезонный коронавирус, риновирус.

Всего в эпидсезоне 2022-2023 годов зарегистрировано 539 случаев гриппа.

В связи с этим в 42 классах 11 школ региона частично приостанавливался учебный процесс, полностью закрывались на карантин 3 учреждения Смоленской области.

Прививку от гриппа сделали 458 922 человека, в том числе детей – 92 385. Охват населения Смоленской области вакцинацией против гриппа составил 52%.

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