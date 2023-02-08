Робот «Смолеша» появился в библиотеке Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

В Центральной библиотеке Смоленска имени Клестова-Ангарского создан первый в регионе краеведческий квест-пункт, обладающий искусственным интеллектом. Речь идёт о роботе «Смолеше», который учреждение приобрело за счёт средств гранта, выделенного Фондом культурных инициатив.

«Смолеша» сопровождает участников квеста, рассказывает интересные факты о Смоленском крае, демонстрирует видеоролики, презентации, даёт подсказки к выполнению заданий.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, на пути юных читателей 7 холмов — 7 препятствий со множеством викторин, игр и головоломок, решив которые, ребята глубже знакомятся со своей малой родиной, открывают для себя новые страницы её истории и культуры.

Читай также:

Под Смоленском построят вторую атомную станцию. На подготовку проектной документации отведено 3 года.