В Смоленской области аграриям помогают с реализацией продукции

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Напомним, что первый в области магазин «Фермерский островок» заработал в конце сентября прошлого года на улице Петра Алексеева, 3б. Второй расположился на улице Нахимова, 14.

Большой выбор

В его презентации на прошлой неделе принял участие губернатор Алексей Островский. Глава региона ознакомился с представленной продукцией, условиями её реализации и поделился впечатлениями от увиденного.

«Что увидел? Предлагаемый ассортимент товаров весьма обширен и включает фермерские колбасные изделия и полуфабрикаты ручной лепки (котлеты, фарш, пельмени, голубцы), мясную и молочную продукцию, сыры, овощи, продукцию пчеловодства», - отметил губернатор.

Оператором проекта в регионе является индивидуальный предприниматель Владимир Сидоренко. В настоящее время с регоператором работают известные на Смоленщине фермерские хозяйства и производители пищевой продукции – «Васьковский», «Привопье», птицефабрика «Сметанино», «Тропарево». В перспективе планируется расширение ассортимента за счёт сотрудничества ещё с несколькими местными товаропроизводителями, которые специализируются на выпуске молочной и мясной продукции, а также хлебобулочных изделий.

«Островков» будет больше

Чем такое сотрудничество выгодно участникам рынка? Фермеры благодаря короткому логистическому плечу получают возможность оперативно реализовать свою продукцию напрямую потребителю, а покупатели - приобрести качественные продукты местных сельхозтоваропроизводителей и, что очень важно, по привлекательным ценам.

«Признателен руководству Корпорации МСП и лично статс-секретарю - заместителю генерального директора Наталье Коротченковой (она присутствовала на презентации), а также компании X5 Group (российская компания-ритейлер, управляющая в том числе торговой сетью «Пятёрочка») за столь нужный и покупателям, и товаропроизводителям проект, уже доказавший свою востребованность! Получаю на этот счёт много положительных отзывов, особенно от пожилых людей», - поделился губернатор.

По его словам, проект в Смоленской области будет развиваться и далее. И такие «островки» также появятся в ближайшем будущем в райцентрах.

«Будем и в дальнейшем всемерно помогать в реализации проекта и расширении сети «Фермерских островков» на территории региона, - подчеркнул Алексей Островский. - В частности, сейчас в стадии проработки находится вопрос по открытию такого «Островка» в Гагарине».

КСТАТИ

Сеть точек с локальными продуктами развивается в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Продукцию на полки «Фермерских островков» по всей стране поставляют уже более 280 фермеров и производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. На сегодняшний день в 19 регионах открыт 31 «Фермерский островок».