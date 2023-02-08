Военнослужащие спецназа вернулись в Смоленск из служебной командировки

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Меркурий» Росгвардии на прошлой неделе вернулись в Смоленск из служебной командировки в зону специальной военной операции.

По случаю прибытия личного состава отряда в областном центре состоялся торжественный митинг, в котором принял участие губернатор Алексей Островский.

«Все они - настоящие герои. Многие из бойцов удостоены государственных наград, которые вручил врио командира отряда, за успешное выполнение боевых задач, проявленные смелость и отвагу», - рассказал глава региона.

Отличившиеся смоляне были награждены орденом Мужества, медалью Суворова и медалью Жукова.

«Благодарю личный состав за добросовестное несение службы, мужество и героизм! Мы вами гордимся, верим в вас и в нашу Победу! – подчеркнул в своем обращении к бойцам губернатор. - Низкий вам поклон! Храни вас Бог, ребята!»

После митинга прошла встреча главы региона с командованием отдельного отряда специального назначения «Меркурий» Росгвардии.

«Обсудили с командованием ряд вопросов, требующих нашего содействия. Сделаем всё возможное, чтобы они были решены, в том числе и в части оказания адресной помощи», - заявил по итогам встречи Алексей Островский.

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На нужды СВО

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

С началом специальной военной операции многие региональные предприятия оперативно переориентировали своё производство под её потребности. В первую очередь это касается лёгкой промышленности. Частично перепрофилировала деятельность под выпуск продукции для участников СВО и гагаринская компания.

На прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Гагаринский район предприятие посетил губернатор Алексей Островский.

«Крайне признателен бизнес-сообществу за то, что они включились в столь важную социальную миссию. Один из таких примеров - компания «Лео» в Гагарине, специализирующаяся на производстве трикотажных изделий и одежды для детей. За свою 20-летнюю историю предприятие отлично зарекомендовало себя на рынке детских товаров», - отметил глава региона по итогам поездки, особо подчеркнув при этом, что в компании создано около 150 рабочих мест. В прошлом году здесь наладили выпуск медицинских сумок, зимних спальных мешков с утеплителем и иной экипировки для участников СВО. В месяц предприятие выпускает от одной до двух тысяч изделий.

Алексей Островский поблагодарил руководство и коллектив компании за активную позицию.

«Стараемся оказывать компании всемерное содействие, - поделился Алексей Островский. - Группа компаний «Лео» включена в Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение, которые в приоритетном порядке могут претендовать на господдержку - льготные займы в частности. Будем помогать и в дальнейшем. Спасибо коллективу предприятия за то, что не остались в стороне!»