9 февраля температура воздуха в Смоленской области опустится до -7. Фото: Алёна Лавушкина.

Облачная с прояснениями погода ожидается 9 февраля в Смоленске и области. Без существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица, утром в отдельных районах землю укроет слабый туман. Ветер ночью слабый переменный, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…-7°C.

В Смоленске: -3°C…-5°C.

Атмосферное давление 754 мм рт. столба, будет слабо расти.

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