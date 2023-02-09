Новый рентгенаппарат «Диаком» заработал в поликлинике Смоленска. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Поликлиника №2» г. Смоленска начал работать новый цифровой рентгенаппарат «Диаком». Его установили в рамках регпроекта взамен аналогового аппарата. На закупку комплекса и ремонт кабинета было направлено 15, 2 млн. рублей.

Как рассказали в профильном департаменте, с его помощью проводится исследование органов грудной клетки, опорно-двигательного аппарата. Среди преимуществ – современная цифровая система визуализации, легкость и простота в использовании и многофункциональность. Также уменьшена лучевая нагрузка как на пациента, так и на медицинских работников.

Помимо этого, все данные хранятся в памяти компьютера, что позволяет повторно распечатывать и сравнивать результаты, уменьшая нагрузку на рентгенлаборантов и врачей-рентгенологов.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил порог на 2,2%. В эпидсезоне 2022-2023 годов зарегистрировано 539 случаев гриппа.