МАЗ станет стратегическим партнером в реализации транспортной реформы в Смоленске

МАЗ станет стратегическим партнером в реализации масштабной транспортной реформы в Смоленске. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Мэр Смоленска Андрей Борисов провел встречу с представителями Минского автомобильного завода (МАЗ), который специализируется на выпуске большегрузной троллейбусной, прицепной, автомобильной и автобусной техники. По словам главы города, предприятие готово посодействовать в реализации масштабной транспортной реформы в областном центре.

Основная цель преобразований – качественное обновление автобусного состава и оптимизация маршрутной сети для комфортной и безопасной перевозки пассажиров.

– В настоящее время научно-исследовательским институтом разрабатывается необходимая документация транспортного планирования, которая в числе прочего покажет потребность: сколько единиц общественного транспорта и какого вида нам необходимо. Мы выходим на окончание планирования в третьем квартале этого года, это начальная, но основополагающая стадия транспортной реформы, – написал Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

Полунизкопольный автобус. Фото: maz.by.

Сейчас завод активно работает над выпуском второго поколения большого и среднего класса автобусов, а со второго полугодия планируют внедрить и серию третьего поколения.

В рамках встречи обсуждалась возможность тестовой эксплуатации транспортных средств. Это стандартная практика, которая позволит оценить технические характеристики, комплектацию и вместимость автобусов, а после принять решение об использовании той или иной модели на маршрутах в Смоленске.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском построят вторую атомную станцию. На подготовку проектной документации отведено 3 года.