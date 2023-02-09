В смоленской школе ввели в эксплуатацию блочно-модульную котельную. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Михновской школе Смоленского района ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную мощностью 200 кВт в час. Она заменила угольную котельную, требующую постоянного ремонта из-за высокой степени изношенности.

Губернатор Алексей Островский лично посетил учреждение и убедился, что в школе тепло, есть горячая вода. Как рассказал глава региона на своей странице в социальной сети, за счет применения этого энергоэффективного оборудования теперь ежемесячно складывается существенная экономия средств. За эти деньги будет отремонтирована школьная столовая.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Также в рамках визита губернатор проинспектировал выполнение поручения по оборудованию дверьми туалетных кабинок в туалетных комнатах. Работа выполнена в полном объеме.

– Договорились с руководителем муниципалитета, что в следующем году в обязательном порядке проведем ремонт школьных классов и полов. Дал поручение совместно с профильными Департаментами сформировать перечень первоочередных работ и просчитать объем необходимых финансовых средств, чтобы зарезервировать их в бюджете, – добавил Алексей Островский.

Читай также:

МАЗ станет стратегическим партнером в реализации транспортной реформы в Смоленске. О предстоящих преобразованиях рассказал глава города Андрей Борисов.