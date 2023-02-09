В сельских поселениях Смоленской области приведут в порядок колодцы. Фото: smolensk.er.ru.

В сельских поселениях Смоленской области приведут в порядок шахтные колодцы на территории районов Смоленской области.

С предложением выделить на эти цели денежные средства из областного бюджета к губернатору Алексею Островскому обратился Совет фракции партии «Единая Россия» в облдуме.

– В некоторых населенных пунктах колодцы являются единственным источником питьевой воды. В силу того, что это маленькие поселения, строить там водопроводные системы нецелесообразно, а вот привести в порядок колодцы жизненно необходимо, – отметил председатель областной Думы Игорь Ляхов.

В 2015 году в рамках областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» из регбюджета были выделены деньги на строительство и капитальный ремонт шахтных колодцев. Частично проблему удалось решить. Но через какое-то время в адрес депутатов вновь стали поступать многочисленные жалобы со стороны жителей и местных администраций на неудовлетворительное состояние колодцев.

Губернатор Алексей Островский поддержал инициативу и поставил задачу к первому сентября 2023 года завершить ремонт и реконструкцию колодцев в районах.

Как сообщили в пресс-службе партии, совместно с профильным департаментом «Единая Россия» подготовила список муниципалитетов, в которых вопрос ремонта и реконструкции колодцев стоит особенно остро. В дальнейшем будет организовано совещание с главами муниципалитетов, секретарями местных отделений партии.

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