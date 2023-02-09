Изменился состав Топ-10 акций РФ

В Топ-10 российских акций «Роснефть» сменил «ЛУКОЙЛ», а «Совкомфлот» – «РусГидро». Фото: Евгения ГУСЕВА

«Мы меняем фаворитов в нефтегазовом секторе. Несмотря на более высокую ожидаемую дивидендную доходность акций «ЛУКОЙЛа» в 2023 году, мы меняем их на бумаги «Роснефти», - говорится в обзоре аналитиков ВТБ Мои Инвестиции.

По оценкам аналитиков, «Роснефть» больше других нефтяных компаний выигрывает от расхождения цен экспортных поставок российской нефти в западном и восточном направлении. По итогам III кв. 2022 года 77% экспорта «Роснефти» осуществлялось в Азию, из них большая часть поставлялась по ВСТО по более высокой цене. Кроме того, нефтепереработка и сбыт «Роснефти» составляет только 24% от EBITDA, что ниже, чем у других нефтяных компаний. Это делает «Роснефть» менее восприимчивой к эмбарго ЕС и потолку цен на нефтепродукты.

Акции «РусГидро» в настоящее время торгуются выше уровней февраля 2022 года, и аналитики приняли решение убрать эти бумаги из Топ-10 акций РФ. Считают, что потенциал роста котировок акций «РусГидро» в краткосрочной перспективе ограничен.

Бумаги «РусГидро» были заменены акциями «Совкомфлота», который выигрывает от благоприятной конъюнктуры рынка морских перевозок. Чистая прибыль «Совкомфлота» за 9 мес. 2022 года по МСФО выросла более чем в 15 раз.

«По нашим оценкам, рост прибыли «Совкомфлота» может транслироваться в дивидендную доходность 15,2% по итогам 2022 года – вдвое выше средней по рынку. Кроме того, сам факт раскрытия финансовой отчётности подтверждает заинтересованность компании в росте капитализации», - отмечают аналитики.

Новый Топ-10 акций РФ*

Группа Позитив, ао

ММК, ао

Мосбиржа, ао

МТС, ао

НОВАТЭК, ао

Полюс, ао

Роснефть, ао

Сбербанк, ао

Совкомфлот, ао

Сургутнефтегаз

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц