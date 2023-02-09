В ЦФО на четверть увеличился спрос на автокредиты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) оформили только в ВТБ 809 кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 826 млн рублей. Это на 26% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Средний размер автокредита в ЦФО в январе этого года превысил миллион рублей, за год снизившись на 15%.

Драйвером роста стала перезапущенная льготная программа: в январе банк выдавал по ней примерно каждый четвертый кредит. В феврале активность заемщиков продолжит расти, считают эксперты банка. Способствовать этому будет адаптация рынка к новым условиям.

Наиболее востребованными у заемщиков были транспортные средства из России и Китая (более половины всех продаж). Среди отечественных марок лидирует Lada, среди авто из Китая – Haval.

В целом по стране российские банки выдали в первый месяц текущего года физлицам на покупку транспортных средств 75 млрд рублей (+ 6% к декабрю). При благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов за 2023 год могут значительно превысить результат 2022 года. Важными факторами роста станут развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая, приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы льготного кредитования.