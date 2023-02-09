Смоленские школьники собрали корм для приюта «Верность». Фото: пресс-служба администрации города.

Большое количество корма, лекарств и ошейников для собак собрали учащиеся школы №8. Подарки отправятся в приют «Верность», где в настоящее время находятся более 300 животных.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, собакам, многие из которых находятся в открытых вольерах, необходима пища, богатая белком и жирами.

Сбор корма и вещей дети организовали абсолютно самостоятельно. Отмечается, школа отправляет помощь для приютов областного центра несколько раз в год.

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