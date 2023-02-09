Алексей Островский оценил работу Дома культуры на колёсах в Смоленском районе. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С 2023 года в Смоленском районе заработал передвижной многофункциональный культурный центр - автоклуб. Его приобрели в рамках нацпроекта «Культура».

– Уверен, что Дом культуры на колесах будет востребован, поскольку на территории района находится 420 сел и деревень. При этом ДК и клубы работают только в 33-ти населенных пунктах, в остальных - учреждения культуры отсутствуют, – отметил Алексей Островский на своей странице в социальной сети.

Автоклуб, созданный на базе Газель NEXT, позволяет проводить культмассовые мероприятия в любых, даже самых отдаленных селах и деревнях. Он легко трансформируется и в концертную площадку, и в кинозал: в комплекте - полный набор светового, звукового и видеооборудования.

По словам главы региона, в этом году планируется приобрести еще три передвижных Дома культуры для Сафоновского, Кардымовского и Починковского районов.

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