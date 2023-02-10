Небольшой снег пройдет в Смоленской области 10 февраля. Фото: Алёна Лавушкина.

10 февраля в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Днём ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами слабый гололёд. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -4…+1°С.

В Смоленске: -5…-3.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

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