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НовостиОбщество10 февраля 2023 6:40

Алексей Островский поздравил смоленский завод «Измеритель» с 55-летним юбилеем

Сейчас на заводе трудится свыше полутора тысяч человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Алексей Островский поздравил смоленский завод «Измеритель» с 55-летним юбилеем. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Алексей Островский поздравил смоленский завод «Измеритель» с 55-летним юбилеем. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 55-летию завода «Измеритель». Предприятие специализируется на разработке и производстве авиационных приборов, систем и комплексов военного и спецназначения.

Сейчас на заводе трудится свыше полутора тысяч смолян. Причем более 50% сотрудников имеют непрерывный трудовой стаж от 20-ти до 50-ти лет.

Руководство завода в лице генерального директора Сергея Андреева предоставляет работникам дополнительные социальные пакеты, стипендии, пособия, создавая условия для привлечения на производство молодых специалистов и их карьерного роста.

– Еще раз поздравляю сотрудников и ветеранов «Измерителя» с юбилеем! Желаю каждому заводчанину исполнения намеченных планов, новых трудовых побед, крепкого здоровья и благополучия! – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

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