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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:24

В Смоленске демонтировали очередной незаконный рекламный щит

Обращение о правомерности размещения конструкции в администрацию отправили смоляне
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске демонтировали очередной незаконный рекламный щит.

В Смоленске демонтировали очередной незаконный рекламный щит.

В Смоленске демонтировали очередную незаконно установленную рекламную конструкцию на фасаде дома 23б на проспекте Строителей.

По информации пресс-службы администрации города, разрешительной документации у владельцев салона красоты не оказалось. Силами «Зеленстроя» рекламный баннер был демонтирован.

Отмечается, что всего за последние два года в областном центре ликвидировано порядка 200 мелких рекламных баннеров и больших щитов.

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