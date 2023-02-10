В Смоленске демонтировали очередной незаконный рекламный щит.

В Смоленске демонтировали очередную незаконно установленную рекламную конструкцию на фасаде дома 23б на проспекте Строителей.

По информации пресс-службы администрации города, разрешительной документации у владельцев салона красоты не оказалось. Силами «Зеленстроя» рекламный баннер был демонтирован.

Отмечается, что всего за последние два года в областном центре ликвидировано порядка 200 мелких рекламных баннеров и больших щитов.

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