Профсоюз Смоленскэнерго продолжит активно участвовать в жизни филиала

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Первичная профсоюзная организация «Смоленскэнерго» объединяет 6 цеховых профсоюзных организаций, 45 профгрупп с общей численностью членов 1925 человек. С каждым годом ряды профсоюза активно пополняются новыми сотрудниками филиала.

В прошлом году усилия уполномоченных профсоюза по охране труда были сосредоточены на обеспечении здоровых и безопасных условий работы для сотрудников филиала: проведен профсоюзный аудит готовности к работе в отопительный период, обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, соблюдения санитарно-бытовых норм.

В филиале при поддержке профсоюза создаются новые места отдыха, оснащаются комнаты приема пищи, оборудуются спортивные уголки. Под патронажем профсоюза прошли соревнования профессионального мастерства. Ко Дню энергетика награждено Почетными грамотами и Благодарностью Профсоюза 60 смоленских энергетиков – членов профсоюза.

Профсоюз – неизменный помощник в организации и проведении всех культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых в филиале «Смоленскэнерго». Профсоюзная организация участвовала в организации экскурсионных туров и посещений зрелищных мероприятий, проведении цикла развлекательных мероприятий в период новогодних праздников и других интересных и увлекательных мероприятий.

Для пропаганды в коллективе здорового образа жизни и развития массового спорта для работников в течение года было организовано посещение бассейнов и спортивных залов, проведены соревнования по настольному теннису, шахматам, рыбной ловле, юбилейная 30-я спартакиада «Смоленскэнерго».

Одним из важных направлений в деятельности профсоюзной организации филиала «Смоленскэнерго» является взаимодействие и с ветеранской организацией филиала, а также развитие молодежного движения и вовлечение молодых сотрудников в активную производственную и социально-культурную жизнь.

«Профсоюзная организация стремится, чтобы все сотрудники филиала были объединены не только профессиональной деятельностью, производственными интересами, но и общественной жизнью, содержательным досугом. Организуемые совместно мероприятия помогают общаться в неформальной обстановке, обмениваться опытом», – отметил директор филиала Андрей Сорокин.