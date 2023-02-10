Музею-заповеднику «Хмелита» вернули статус особо охраняемой природной территории. Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский встретился с членами Общественного Совета Вяземского района. В ходе встречи было принято решение о возвращении статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) Государственному историко-культурному и природному музею-заповеднику «Хмелита», утратившего силу в декабре прошлого года.

Фото: администрация Смоленской области.

– Исходил из того, что, если подавляющее большинство участников встречи согласится с ранее принятым решением, то мы оставим его в силе. Однако, все без исключения выступающие говорили об одном и том же – своих опасениях, что упразднение статуса ООПТ повлечет за собой нарушение экологического законодательства и ухудшение экологической ситуации в районе, повлияет на нарушение территориальной целостности мемориального комплекса «Богородицкое поле», спровоцирует самовольное строительство и так далее, – прокомментировал глава города на своей странице в соцсети, отметив, что в данном случае властью в лице его подчиненных допущена ошибка и её необходимо исправить.

Вторым решением, принятым на встрече, стало четкое определение границ поселений, которые необходимо исключить из состава ООПТ. Это будет сделано в целях упрощения быта людей, которые ранее, по словам губернатора, «даже сарай не могли построить на своих участках».

Виновные в сложившейся ситуации понесут ответственность за свои действия.

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