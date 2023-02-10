50-е юбилейные Гагаринские чтения пройдут с 9 по 12 марта. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с исполняющей полномочия главы Гагаринского района Еленой Новицкой и профильными подчиненными, в ходе которой обсуждалась подготовка к 50-м юбилейным Гагаринским чтениям, которые стартуют 9-го марта, в день рождения первого космонавта планеты, и завершат свою работу 12-го марта.

На своей странице в социальной сети глава региона отметил, что в два последних года из-за ковидных ограничений мероприятия проводились в минимальном объеме. В этом году планируется провести их в привычном «допандемийном» формате.

Основная часть запланирована на выходные дни, чтобы чтения смогли посетить как можно больше горожан и гостей Гагаринского района. О программе местных жителей проинформируют заранее.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский поздравил смоленский завод «Измеритель» с 55-летним юбилеем. Сейчас на заводе трудится свыше полутора тысяч человек.