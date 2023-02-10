В Смоленской области введут новую доплату молодым фельдшерам скорой помощи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ходе совещания с руководством блока здравоохранения и иными профильными подчиненными губернатор Алексей Островский обратил внимание на соблюдение бригадами «скорых» установленных временных нормативов, а также на проблему кадрового дефицита в некоторых муниципалитетах области.

Чтобы привлечь молодых специалистов, которые придут на районные подстанции, помимо предоставления жилья, глава региона поручил просчитать требуемый объем финансирования для ежемесячных доплат фельдшерам из регбюджета, исходя из количества имеющихся вакансий в Службе. Об этом Алексей Островский сообщил на своей странице в социальной сети.

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