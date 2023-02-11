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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 6:02

Водитель «Ниссана» пострадал в жёстком ДТП на улице Кирова в Смоленске

На место происшествия выезжала скорая помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Водитель «Ниссана» пострадал в жёстком ДТП на улице Кирова в Смоленске. Фото: «Drive2 Смоленск» ВКонтакте.

Водитель «Ниссана» пострадал в жёстком ДТП на улице Кирова в Смоленске. Фото: «Drive2 Смоленск» ВКонтакте.

10 февраля очевидцы сообщили об аварии с двумя легковушками, произошедшей вечером на улице Кирова.

По словам смолян, автомобиль «Ниссан» стоял на «аварийке», водитель находился под капотом. В этот момент «Шкода» на большой скорости резалась в автомобиль и мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске мужчина напал с ножом на посетителя закусочной. Инцидент произошёл на улице Крупской.