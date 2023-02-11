Более 600 человек остались без тепла из-за очередной коммунальной аварии в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Промышленном районе Смоленска произошло аварийное отключение теплоснабжения. Без горячей воды и отопления остались 7 жилых домов различной этажности по адресам:

- ул. Докучаева, 4, 6;

- ул. Тухачевского, 5/2, 7, 9, 11;

- ул. М. Жукова, 13.

В домах проживают 620 человек, из них 146 – дети. По информации МУП «Смоленсктеплосеть», на месте аварии – ул. Тухачевского д. 5/2 – работают 9 специалистов предприятия и 4 единицы техники.

По предварительным данным, из-за сильного технического износа повреждена труба диаметром 108 мм.

Ранее без горячей воды и отопления остался Заднепровский район и 18 улиц в центре города. Аварию ликвидировали специалисты «Квадры».