В Смоленске зафиксировали первый случай заболевания корью у взрослого. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управление Роспотребнадзора зафиксировало первый случай заболевания корью у взрослого. В настоящее время организованы противоэпидемические мероприятия по выявлению контактных и иммунизации из числа контактных лиц, не привитых против кори, привитых однократно, не болевших корью ранее.

Как отмечают в ведомстве, больной корью заразен для окружающих за 4 дня до появления признаков заболевания и этот период продолжается до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

Корь представляет собой острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи, проявляющееся в типичной форме кашлем и (или) насморком, конъюнктивитом, общей интоксикацией, поэтапным высыпанием.

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