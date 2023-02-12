В Сафоновском районе на полном ходу загорелась фура. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером в субботу, 11 февраля в районе деревни Крюково произошёл пожар. Во время время движения у фуры загорелось колесо. Водитель остановился и начал закидывать пламя снегом.

Проезжающие мимо неравнодушные автомобилисты вызвали пожарных, и остановились помочь мужчине справиться с пламенем с помощью лопат и огнетушителей.

К моменту прибытия пожарных смоляне уже полностью справились с огнём. Спасателям оставалось лишь убедиться в отсутствии угрозы повторного возгорания и зафиксировать факт произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате сгорело колесо, полуприцеп закопчен продуктами горения.

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