Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 февраля 2023 10:09

В Сафоновском районе на полном ходу загорелась фура

Пожарных вызвали мимо проезжающие автомобилисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Сафоновском районе на полном ходу загорелась фура. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Сафоновском районе на полном ходу загорелась фура. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером в субботу, 11 февраля в районе деревни Крюково произошёл пожар. Во время время движения у фуры загорелось колесо. Водитель остановился и начал закидывать пламя снегом.

Проезжающие мимо неравнодушные автомобилисты вызвали пожарных, и остановились помочь мужчине справиться с пламенем с помощью лопат и огнетушителей.

К моменту прибытия пожарных смоляне уже полностью справились с огнём. Спасателям оставалось лишь убедиться в отсутствии угрозы повторного возгорания и зафиксировать факт произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате сгорело колесо, полуприцеп закопчен продуктами горения.

Читай также:

Более 600 человек остались без тепла из-за очередной коммунальной аварии в Смоленске. На этот раз порыв случился в Промышленном районе.