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НовостиОбщество13 февраля 2023 4:28

Неделя популяризации потребления овощей и фруктов проходит в Смоленской области

Жителям региона напоминают о важности потребления клетчатки
Источник:kp.ru
Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации потребления овощей и фруктов.

Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации потребления овощей и фруктов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По Мониторинга здорового образа жизни, проведенного в Смоленской области Центром общественного здоровья и медицинской профилактики при методической поддержке Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, жители Смоленской области едят фрукты и овощи всего 5 раз в неделю, в день от силы употребляют 2 порции, вместо рекомендованных 4-5. А согласно рекомендациям врачей, сегодня их необходимо потреблять не менее 400 граммов в день!

По словам специалиста по рациональному питанию Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марины Яйковой, население не доедает даже сезонных корнеплодов, хотя сегодня прилавки ими заполнены.

- К сожалению, смоляне чаще всего рассматривают овощи и фрукты лишь в качестве источников витаминов и недооценивают роль пищевой клетчатки, которой они богаты. Ранее ее вообще считали балластным веществом, не нужным организму. Это привело к тому, что прилавки магазинов заполнили рафинированные продукты глубокой промышленной переработки, практически лишенные ценных пищевых волокон, содержащие углеводы с высоким гликемическим индексом и способствующие увеличению рисков развития серьезных заболеваний: сахарного диабета и ожирения. Однако наука идет вперед и учеными уже доказаны полезные свойства клетчатки, - обращает внимание Марина Яйкова.