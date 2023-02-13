Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о крупной коммунальной аварии в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Анатолию Уханову доложить о промежуточных результатах доследственной проверки и установленных обстоятельствах произошедшей в Промышленном районе Смоленска крупной коммунальной аварии.

ЧП лишило тепла более 600 человек. Региональная прокуратура и СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По информации ведомств, в ходе проверок будет дана оценка оперативности устранения причин и последствий коммунальной аварии, а также приняты меры к перерасчету платы за коммунальные услуги населению.

Ранее «КП» писала, что более 600 человек остались без тепла из-за очередной коммунальной аварии в Смоленске. На этот раз порыв случился в Промышленном районе.