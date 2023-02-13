Новый стационарный рентгеновский аппарат появился в Кардымовской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ходе реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Кардымовскую ЦРБ закупили современный стационарный рентгеновский аппарат.

Оборудование позволяет осуществлять диагностику с контрастированием, что улучшает качество проводимых исследований. Как сообщили в региональном депздраве, в больнице также появилась система ультразвуковой визуализации. Она имеет максимально расширенные возможности применения в сравнении с ранее используемым в учреждении аппаратом.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области проходит неделя популяризации потребления овощей и фруктов. Жителям региона напоминают о важности потребления клетчатки.