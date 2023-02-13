Потепление ожидается в Смоленской области 13 февраля. Фото: Алёна Лавушкина.
В понедельник в городе и области сохранится облачная с прояснениями погода. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем на большей части территории будут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси.
На отдельных участках сохранится гололедица, утром и днем местами образуется слабый гололед, возможно налипание мокрого снега.
Ветер подует западный, 5-10 м/с. Днем возможны порывы до 14 м/с!
Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.
В Смоленске: +1°C…+3°C.
Атмосферное давление 744 мм рт. столба, днем будет падать.
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