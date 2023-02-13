В Смоленске оправдали обвиняемого в убийстве и угоне автомобиля мужчину.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Смоленске оправдали мужчину, обвиняемого в убийстве, угоне автомобиля и краже. Трагедия произошла в январе 2021 года в деревне Волконщина.
По версии следствия, подсудимый и его подельник выпивали вместе со знакомым. Во время застолья мужчины четыре раза ударили ножом хозяина дома. Потерпевший скончался на месте происшествия.
После этого обвиняемые спрятали труп в подполе, а затем забрали из дома электродрель, болгарку, сварочный аппарат и уехали на автомобиле погибшего.
Как сообщили в пресс-службе Смоленского областного суда, одного из мужчин оправдали и освободили из-под стражи с признанием права на реабилитацию.
Ранее «КП» писала, что музею-заповеднику «Хмелита» вернули статус особо охраняемой природной территории. Глава региона инициировал встречу с местными жителями, чтобы узнать их мнение насчет сложившейся ситуации.