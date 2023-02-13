Губернатор Смоленской области и председатель Госдумы Вячеслав Володин посетили лицей-интернат «Феникс». Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Совместно с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным губернатор Алексей Островский посетил реконструированную школу в деревне Дугино Сычевского района, которая вошла в образовательный комплекс «Лицея-интерната Феникс» для детей из малообеспеченных семей и детей-сирот.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, здесь построен детский сад, проведена реконструкция сельской школы. Учебный процесс в ней уже идёт, введена в эксплуатацию столовая, завершается строительство бассейна и интерната на 120 мест. После окончания работ в «Фениксе» будут обучаться 440 детей из малообеспеченных семей и детей-сирот, в том числе, 270 человек будут проживать в интернате.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

С вводом в эксплуатацию 2-ой очереди лицея-интерната здесь будут преподавать инженерные дисциплины, изучать робототехнику и программирование. По словам губернатора, принято решение транслировать ряд образовательных практик и педагогических наработок «Феникса» на все школы региона.

– Крайне признателен Вячеславу Викторовичу Володину за то внимание, которое он оказывает региону и за его благородные инициативы по развитию социальной сферы Смоленщины. Благодаря личному участию Вячеслава Викторовича у нас в области уже претворено в жизнь значительное количество самых разноплановых проектов. Открыты дома-интернаты для пожилых людей, восстанавливаются храмы и церкви, воинские захоронения и мемориалы, создан уникальный реабилитационный Центр в Сычевском районе, расширяется лицей-интернат «Феникс», о котором я рассказал выше, реализуется проект по возрождению и развитию села Высокое в Новодугинском районе и иные социально значимые инициативы, – написал Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что музею-заповеднику «Хмелита» вернули статус особо охраняемой природной территории. Глава региона инициировал встречу с местными жителями, чтобы узнать их мнение насчет сложившейся ситуации.