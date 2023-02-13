Смоленская АЭС: студенты Десногорского энергетического колледжа присоединились к благотворительному марафону Росатома

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Смоленская АЭС поддержала инициативу студентов и преподавателей Десногорского энергетического колледжа присоединиться к благотворительному марафону Росатома и изготовить отопительные печи для отправки на Донбасс в качестве гуманитарной помощи.

«Администрация Смоленской АЭС выделила средства на покупку металла, «СмоленскЭнергоремонт» помог подготовить материал к работе. Затем уже в наших мастерских студенты - будущие сварщики - приступили к конструированию и сборке печей. Работа сложная, трудоемкая, но ребята подошли к делу с энтузиазмом, оставались после занятий, используя все свое свободное время. Получились отличные печи, и мы надеемся, что они будут согревать людей в холода и помогут в приготовлении пищи», - отметила директор Десногорского энергетического колледжа Наталья Черных.

За три дня под руководством опытных мастеров производственного обучения Зои Карелиной и Сергея Черных студенты колледжа изготовили десять печей. В команде волонтеров-сварщиков работали студенты Александр Харьков, Максим Балашов, Никита Бланк, Арсений Клименков, Кирилл Мысюкевич, Тимофей Паскарь и Виктор Печенцов.

Кирилл Мысюкевич самостоятельно изготовил четыре печки. Как он отметил, для него это была возможность не только принять участие в полезном и добром деле, но и получить дополнительный опыт и навыки сварочного мастерства, чтобы в будущем стать хорошим специалистом и работать на Смоленской АЭС.