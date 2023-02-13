Более 800 млн рублей выделят на реконструкцию объектов водоснабжения в Смоленской области.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В рамках федерального проекта «Чистая вода» на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения Смоленской области выделят 838 миллионов рублей.
По информации департамента строительства и ЖКХ, в число объектов вошли:
– 5 водозаборов (в Смоленске, Красном, Кардымове, Каменке Кардымовского района и Вадино Сафоновского района),
– 8 объектов ЖКХ (в Смоленске, Духовщине, Сафонове, Печерске, Богородицком Смоленского района и в Холм-Жирковском).
По всем объектам уже заключены муниципальные контракты.
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