Более 800 млн рублей выделят на реконструкцию объектов водоснабжения в Смоленской области. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В рамках федерального проекта «Чистая вода» на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения Смоленской области выделят 838 миллионов рублей.

По информации департамента строительства и ЖКХ, в число объектов вошли:

– 5 водозаборов (в Смоленске, Красном, Кардымове, Каменке Кардымовского района и Вадино Сафоновского района),

– 8 объектов ЖКХ (в Смоленске, Духовщине, Сафонове, Печерске, Богородицком Смоленского района и в Холм-Жирковском).

По всем объектам уже заключены муниципальные контракты.

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