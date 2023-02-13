Житель Смоленской области устроил стрельбу из карабина на улице. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В ходе конфликта двух братьев из-за наследства умершего отца один из мужчин достал оружие (зарегистрированный охотничий карабин) и выстрелил в окно, из которого выглядывал брат. Старший вовремя спрятался в квартире.

После выстрела агрессор вернулся к себе домой и заперся там. Его задержали сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Смоленской области. Мужчину доставили в отдел, оружие изъяли.

Пресс-служба регионального СУ СКР по Смоленской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске оправдали обвиняемого в убийстве и угоне автомобиля мужчину. Трагедия случилась в Рославльском районе.