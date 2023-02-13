На Смоленской АЭС стартовала ремонтная кампания-2023

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

12 февраля 2023 года в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», энергоблок №3 Смоленской АЭС отключен от сети для проведения среднего ремонта. Это положило начало плановой ремонтной кампании 2023 года на Смоленской АЭС. Ее цель – повышение безопасности и надежности оборудования и технологических систем для обеспечения гарантированной выработки экологически чистой электроэнергии.

Ежегодные профилактические ремонты поочередно будут выполнены на всех трёх энергоблоках. Суммарный целевой уровень их продолжительности 222 дня.

«Проведение ремонтной кампании с высокой эффективностью, безопасностью и максимальным качеством — ключевая задача коллектива Смоленской АЭС и подрядных организаций. От этого напрямую зависит дальнейшая надежная работа наших энергоблоков, а значит и выполнение атомной станцией государственного задания по генерации низкоуглеродной электроэнергии в объеме не менее 21,13 млрд киловатт•часов. Этот показатель установлен с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов, запланированных на 2023 год», - подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Средний ремонт блока №3 по графику запланирован на 42 дня. В этот период будет выполнено регламентное обслуживание и диагностика основного и вспомогательного оборудования реакторного, турбинного, электрического и других цехов. В числе основных и длительных по времени работ - ежегодный внутриреакторный контроль активной зоны реакторной установки. Используя специализированное оборудование, специалисты ООО «Пролог» проведут обследование технологических каналов и каналов стержней управления защитой, а также возьмут пробы графита для оценки его состояния и прочности.

В ремонте будет задействовано около 1500 человек – специалисты Смоленской АЭС и подрядных организаций: «Смоленскатомэнергоремонт», «Электроцентромонтаж», «Пролог».

8 апреля запланирован вывод в текущий ремонт энергоблока №2 сроком на 40 дней с проведение внутриреакторного контроля. 15 июня стартует текущий ремонт на энергоблоке №1. Это будет самый длительный ППР в ремонтной кампании 2023 года на Смоленской АЭС. В ходе ремонта блока №1, который продлится 140 дней будут выполнены работы по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реакторной установки с целью обеспечения ее 45-летнего срока безопасной эксплуатации.

По состоянию на 13 февраля на Смоленской АЭС в работе два энергоблока, общая мощность составляет 2079 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет.

За 13 дней февраля энергоблоками Смоленской АЭС выработано 867 млн киловатт•часов. С начала года атомная станция выдала в Единую энергетическую сеть страны более 3,2 млрд. кВт•ч.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Справка:

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.